Masters 1000 Montecarlo 2025 | montepremi e prize money

montepremi e il prize money del Masters 1000 di Montecarlo 2025, torneo in programma sulla terra battuta del Principato di Monaco da domenica 6 a domenica 13 aprile. Neppure il tempo di metabolizzare il Sunshine Double che è già ora di un nuovo ‘Mille’, il primo della stagione sul rosso. In assenza di Jannik Sinner, a guidare il seeding nella splendida cornice del Rolex Country Club è Alexander Zverev, seguito da Carlos Alcaraz. Al via tutti gli altri big, da Novak Djokovic a Taylor Fritz, passando per il campione uscente Stefanos Tsitsipas, che vanta ben tre trionfi a Montecarlo. A difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Omaggiato infine di una wild card Fabio Fognini, vincitore nel 2019. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP. Leggi su Sportface.it Ile ildeldi, torneo in programma sulla terra battuta del Principato di Monaco da domenica 6 a domenica 13 aprile. Neppure il tempo di metabolizzare il Sunshine Double che è già ora di un nuovo ‘Mille’, il primo della stagione sul rosso. In assenza di Jannik Sinner, a guidare il seeding nella splendida cornice del Rolex Country Club è Alexander Zverev, seguito da Carlos Alcaraz. Al via tutti gli altri big, da Novak Djokovic a Taylor Fritz, passando per il campione uscente Stefanos Tsitsipas, che vanta ben tre trionfi a. A difendere i colori azzurri saranno Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Omaggiato infine di una wild card Fabio Fognini, vincitore nel 2019. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP.

Atp Monte-Carlo, il programma di oggi: partite e orari. Atp Montecarlo 2025, Berrettini contro Musetti: orario e dove vedere il match in tv e in streaming. RECAP! Monte Carlo, Day 5: è Tsitsipas l'avversario di Musetti. Alcaraz trova Fils. Tennis, Berrettini batte Zverev e va al terzo turno: il tabellone del Master 1000 di Monte Carlo. Diretta Atp Montecarlo 2025/ Fils Alcaraz streaming video tv: è tempo di quarti di finale! (11 aprile). Masters 1000 Montecarlo 2025: Musetti sconfigge Lehecka e trova Berrettini, si ferma Cobolli.

