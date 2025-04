Rompipallone.it - Calcioscommesse, trema il calcio italiano: 12 calciatori indagati, è bufera

Leggi su Rompipallone.it

, 12in Serie A:il, è caosTorna are il. Una nuova inchiesta sul, come un fulmine a ciel sereno, ha riacceso i riflettori su un problema che sembrava sopito ma che, a quanto pare, è duro a morire. Due anni fa, le squalifiche di Sandro Tonali e Nicolò Fagioli avevano scosso il mondo del pallone, lasciando cicatrici profonde. Oggi, la Procura di Milano riporta alla luce un sistema che coinvolge nomi di spicco della Serie A e non solo, con dettagli che hanno dell’incredibile. È come se il passato bussasse di nuovo alla porta, con un’eco che fa rabbrividire tifosi e addetti ai lavori.Sono ben 12 ifiniti sotto la lente degli inquirenti, in un’indagine che promette di scavare a fondo. Tra scommesse su piattaforme illegali, orologi di lusso usati come “moneta di scambio” e un giro di debiti da capogiro, ilsi trova di nuovo a fare i conti con i suoi demoni.