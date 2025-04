Partorisce il bambino di un’altra coppia per un errore clinico | il caso dello scambio di embrioni

errore è emerso quando gli operatori si sono accorti che gli embrioni della coppia conservati dopo il parto erano più del previsto. Leggi su Fanpage.it L'incidente è avvenuto in una clinica specializzata in fecondazione in vitro e assistenza alla fertilità: l'è emerso quando gli operatori si sono accorti che glidellaconservati dopo il parto erano più del previsto.

