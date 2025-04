Movieplayer.it - L'Eredità: la parola della Ghigliottina, quanto ha vinto il campione nella puntata del 10 aprile 2025

Leggi su Movieplayer.it

Ladel 10de L'si è conclusa con una vincita. Scopriamo chi è ilhagrazie alla. Nel corsodel 10de L', abbiamo seguito vari giochi in compagnia del conduttore Marco Liorni, dei concorrenti e delle Professoresse. Come di consueto, a inizioil conduttore saluta il, che in questo caso è Marco. Poi, presenta gli sfidanti, tra cui Saraprovincia di Bologna, studia Giurisprudenza. Il secondo sfidanteè Andrea di Livorno, insegna danza sportiva. Gioca anche Micol, make-up artist di Torino, con tante passioni. Infine, conosciamo Marco B., avvocato di Aprilia, che tiene anche dei corsi. Il primo gioco è il C'è o non c'è, e tra .