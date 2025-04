ONU condanna attacchi israeliani a Gaza | vittime principalmente bambini e donne

condannato oggi i continui attacchi israeliani a Gaza sui civili, rilevando che "un'alta percentuale di vittime sono bambini e donne". "Tra il 18 marzo e il 9 aprile 2025, si sono verificati circa 224 attacchi israeliani contro edifici residenziali e tende per sfollati", ha dichiarato l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, aggiungendo che "in circa 36 attacchi su cui l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha confermato le informazioni, le vittime registrate finora sono state solo donne e bambini".

Onu, in 36 attacchi dell'Idf a Gaza uccisi solo donne e bambini - Le Nazioni Unite hanno condannato oggi i continui attacchi israeliani a Gaza sui civili, rilevando che "un'alta percentuale di vittime sono bambini e donne". (ANSA) ... (ansa.it)

Inviato Onu condanna l'escalation di raid israeliani in Siria - GINEVRA - L'inviato delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, ha condannato l'intensificazione degli attacchi israeliani in territorio siriano, avvertendo che essi "destabilizzano la Siria in ... (ansa.it)

Finita la tregua a Gaza. Onu: inorriditi da attacchi di Israele - Finita la tregua a Gaza. Onu: inorriditi da attacchi di Israele Di fronte agli attacchi, l’ONU parla di orrore. Condanna da parte dei paesi arabi. Il card. Gugerotti, Prefetto Vaticano delle ... (informazione.it)