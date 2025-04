Bilancio di Previsione 2025 | Scaletti chiarisce le osservazioni dei revisori e le prospettive per il futuro di Avellino

Bilancio del comune di Avellino, Alessandro Scaletti, ha delineato oggi il percorso tecnico e amministrativo che ha condotto alla definizione del Bilancio di Previsione, la cui approvazione in consiglio comunale è attesa per il 17 aprile. Un intervento preciso, che ha inteso. Avellinotoday.it - Bilancio di Previsione 2025: Scaletti chiarisce le osservazioni dei revisori e le prospettive per il futuro di Avellino Leggi su Avellinotoday.it L’assessore aldel comune di, Alessandro, ha delineato oggi il percorso tecnico e amministrativo che ha condotto alla definizione deldi, la cui approvazione in consiglio comunale è attesa per il 17 aprile. Un intervento preciso, che ha inteso.

A Palazzo di città i conti non tornano: stop dei revisori al bilancio. Si rischia la fine anticipata della consiliatura - I conti non tornano. Non è una novità per Palazzo di città, ma il 17 aprile in consiglio comunale si vota il bilancio di previsione triennale, e il collegio dei revisori dei conti ha espresso nella su ... (corriereirpinia.it)

Il governo dimezza le previsioni di crescita per il 2025 allo 0,6%. Nel 2025 defeict del 3,3% - La stima sul Pil passa dal +1,2% al +0,6%. Un po’ meglio del previsto il rapporto debito/Pil, pari al 136,6% grazie al buon andamento delle entrate tributarie ... (msn.com)

DEF 2025 approvato: novità e spiegazione di cosa prevede in 3 punti - Ecco le previsioni del DEF 2025, approvato dal Consiglio dei Ministri. Quali sono le novità e la spiegazione chiara e dettagliata del testo. (ticonsiglio.com)