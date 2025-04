Riforma Pensioni | aumento di 3 mesi confermato dall’Inps cosa cambia davvero?

Leggi su .com

L’Inps ha ufficializzato quanto già ipotizzato neiscorsi dall’Istat: a partire da gennaio 2027, per accedere alla pensione saranno necessari trein più. Una conferma arrivata nel corso di un’audizione in Parlamento dedicata agli effetti della transizione demografica. La causa? L’della speranza di vita misurata a 65 anni, che secondo i dati più recenti ha raggiunto i 21,2 anni.Un valore che, come ha certifiato l’Inps, è coerente con le previsioni di un incremento di 3dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni di età) e per la pensione anticipata (42 anni e 10per gli uomini, 41 anni e 10per le donne di anzianità contributiva) a partire dal gennaio 2027.2025: requisiti aumentati di 3dal 2027?L’adeguamento dei requisiti non è ancora definitivo: l’incremento, infatti, dovrà essere recepito da un apposito decreto direttoriale firmato dai ministeri del Lavoro e dell’Economia, che dovrà essere emanato entro la fine del 2025.