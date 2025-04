Lanazione.it - Pasqua e Pasquetta, i supermercati aperti il 20 e 21 aprile in Toscana

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 102025 – Festività rispettate indalle principali catene della grande distribuzione organizzata. Idi Unicoop Tirreno resteranno chiusi nella nostra regione, così come in Lazio e in Umbria, nei giorni di, 25e Primo Maggio. Stessa linea anche per Unicoop Firenze, con la chiusura totale nei medesimi giorni. Meteoin: ecco come sarà il tempo, le previsioni Anche Esselunga osserverà la chiusura nei giorni di, domenica 20, e giovedì Primo Maggio. Diversa invece la situazione per il Lunedì dell’Angelo (21) e per il 25: in entrambe le giornate, idella catena fondata da Bernardo Caprotti saranno, ma con orario festivo ridotto. Maggiore flessibilità da parte di altre catene come Conad Nord Ovest, che sul proprio sito comunica che “tanti punti vendita resteranno2025” e Pam, che prevede diverse aperture, soprattutto nelle città d’arte e nelle località lungo la costa