Anteprima24.it - Casa Circondariale di Benevento: “Mancano le condizioni minime per un dialogo serio”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Le scriventi Organizzazioni Sindacali ritengono doveroso esprimere il proprio fermo dissenso rispetto alla proposta di avvio delle trattative con la Parte Pubblica per l’attuale fase negoziale. Una posizione chiara e determinata, fondata su ragioni oggettive e inconfutabili, che evidenziano l’ormai intollerabile distanza tra gli impegni formalmente assunti e la realtà quotidiana vissuta dal personale di Polizia Penitenziaria.In particolare, si rileva quanto segue: mancata applicazione dei protocolli regionali e locali, i cui contenuti, a distanza di tempo, restano in larga parte disattesi. Tali accordi rappresentano strumenti essenziali per una corretta gestione delle risorse umane e per il miglioramento dellelavorative, e la loro sistematica inosservanza mina le fondamenta del confronto sindacale, compromettendo la fiducia e la credibilità delle relazioni istituzionali; assenza di contenuti concreti e funzionali nella proposta di riorganizzazione del lavoro, che si dimostra del tutto inadeguata rispetto alle esigenze reali degli Istituti.