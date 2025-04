Furto al distributore in piena notte telecamere e abbigliamento incastrano tre adolescenti di 14 e 15 anni

notte, la vetrina abbattuta, l'incursione all'interno e il Furto di 375 euro dal registratore di cassa. Questo avevano ripreso le telecamere di. Ilgazzettino.it - Furto al distributore in piena notte, telecamere e abbigliamento incastrano tre adolescenti di 14 e 15 anni Leggi su Ilgazzettino.it TOMBOLO (PADOVA) - Tre figure nel buio della, la vetrina abbattuta, l'incursione all'interno e ildi 375 euro dal registratore di cassa. Questo avevano ripreso ledi.

Furto al distributore in piena notte, telecamere e abbigliamento incastrano tre adolescenti di 14 e 15 anni. Farmacia e distributore di carburante, ladri in azione al Trippi. Ancora un furto nella notte: "Prima da me poi in pizzeria. La sera è terra di nessuno" | VIDEO. Maxi furto al distributore: scattano le condanne. Si erano impossessati di 17.800 euro. Ladri tentano il colpo nel bar di un distributore di benzina. Tenta il colpo in piena notte al Burger King, ma fugge a mani vuote e viene arrestato. Ne parlano su altre fonti

Furto al distributore in piena notte, telecamere e abbigliamento incastrano tre adolescenti di 14 e 15 anni - TOMBOLO (PADOVA) - Tre figure nel buio della notte, la vetrina abbattuta, l'incursione all'interno e il furto di 375 euro dal registratore di ... (msn.com)

Furto con spaccata a distributore di benzina: rubate le uova di Pasqua - Lo scorso lunedì a subire una tentata spaccata è stato il caffè “Gran Torino” che si trova in via Torino, a pochi passi dalla stazione centrale. Per fortuna i ladri non sono riusciti a sfondare la ... (livesicilia.it)

Tombolo (PD), un 14enne e due 15ennni denunciati per un furto notturno in un distributore: - Il fatto è avvenuto lo scorso febbraio. I carabinieri sono risaliti ai tre giovani anche grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza ... (rainews.it)