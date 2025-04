McTominay sogna lo Scudetto | Con Conte possiamo fare qualcosa di spettacolare

NAPOLI – Per Scott McTominay, lo Scudetto non è solo un obiettivo sportivo, ma il sogno di una vita. Il centrocampista scozzese, approdato al Napoli dopo anni di militanza nel Manchester United, ha ribadito tutta la sua determinazione a vincere il campionato italiano con la maglia azzurra. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, McTominay ha raccontato l'emozione e la consapevolezza di far parte di un progetto ambizioso guidato da Antonio Conte, tecnico che ha già dimostrato di puntare fortemente su di lui: "Certo che ci credo. Pienamente. Dobbiamo pensare che possiamo vincere ogni partita, dobbiamo continuare a crederci per ottenere la migliore posizione possibile. Abbiamo lavorato duramente per essere dove ci troviamo ora. E credo che qualcosa di spettacolare possa ancora succedere", ha dichiarato il numero 39 del Napoli.

