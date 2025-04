Eurovision 2025 Tommy Cash punta alla vittoria e parla di Lucio Corsi e Gabry Ponte

Eurovision Song Contest 2025 fervono i preparativi per una delle manifestazioni musicali più seguite e apprezzate che, come sempre, porta con sé non solo ottima musica, ma anche qualche piccola grande polemica.Una di queste è sicuramente quella legata a Espresso Macchiato, la canzone di Tommy Cash che pare aver destabilizzato gran parte dell’Italia ben prima che questa venga cantata sul palco di Basilea. Nonostante i dissensi, Tommy Cash è comunque convinto di poter fare un’ottima prova e non teme il confronto con avversari, come Lucio Corsi e Gabry Ponte, che l’Italia la conoscono bene.“Espresso Macchiato”, Tommy Cash commenta le polemiche Capita spesso che, quando si ha la possibilità di partecipare a un evento della portata dell’Eurovision Song Contest 2025, la propria canzone passi sotto i riflettori non solo del Paese che viene rappresentato, ma anche di quelli che sono pronti a misurarsi con gli avversari per puntare alla vittoria. Dilei.it - Eurovision 2025, Tommy Cash punta alla vittoria e parla di Lucio Corsi e Gabry Ponte Leggi su Dilei.it A poche settimane dall’inizio ufficiale dell’Song Contestfervono i preparativi per una delle manifestazioni musicali più seguite e apprezzate che, come sempre, porta con sé non solo ottima musica, ma anche qualche piccola grande polemica.Una di queste è sicuramente quella legata a Espresso Macchiato, la canzone diche pare aver destabilizzato gran parte dell’Italia ben prima che questa venga cantata sul palco di Basilea. Nonostante i dissensi,è comunque convinto di poter fare un’ottima prova e non teme il confronto con avversari, come, che l’Italia la conoscono bene.“Espresso Macchiato”,commenta le polemiche Capita spesso che, quando si ha la possibilità di partecipare a un evento della portata dell’Song Contest, la propria canzone passi sotto i riflettori non solo del Paese che viene rappresentato, ma anche di quelli che sono pronti a misurarsi con gli avversari perre

Eurovision 2025, Tommy Cash punta alla vittoria e parla di Lucio Corsi e Gabry Ponte. Eurovision 2025, Tommy Cash distrugge in 6 parole il sogno di Lucio Corsi: "Vi dico perché non vincerà mai". Tommy Cash: «L’Eurovision è una gara ingiusta, non conta soltanto l'esibizione. Certi paesi si votano tra loro. Dopo le polemiche per Espresso Macchiato, Tommy Cash in video con Tony Effe: una collaborazione tra i due?. Tommy Cash: «Mi preparo a Eurovision bevendo molti espressi macchiati». Tommy Cash: "Mi ispiro a Pavarotti e con Tony Effe ho preso un caffè". Ne parlano su altre fonti

“L’Eurovision vuole shock, non delicatezza”: Tommy Cash attacca Lucio Corsi e solleva dubbi su Gabry Ponte - Tommy Cash sa solo far discutere. Il rapper, in gara all'Eurovision Song Contest 2025 con la controversa "Espresso macchiato", ha lanciato frecciate al veleno contro i rappresentanti italiani, ... (fanpage.it)

Eurovision 2025, Tommy Cash distrugge in 6 parole il sogno di Lucio Corsi: "Vi dico perché non vincerà mai" - Tommy Cash: 'Eurovision 2025? Devi mangiarteli'. Ma su Lucio Corsi ha qualche dubbio Eurovision 2025: la sfida tra visioni opposte a Basilea Il rapper estone Tommy Cash non si nasconde. Con l’Eurovisi ... (informazione.it)

Eurovision 2025, intervista a Tommy Cash: “Espresso Macchiato”, le nonne di Ostuni e Tony Effe - Tommy Cash (quello di Espresso Macchiato) con Tony Effe in un video: "Un feat con damme 'na mano a fa' l'espresso?" ... (informazione.it)