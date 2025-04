Da domenica cambia tutto | in arrivo perturbazioni e tanta pioggia

domenica, torna la pioggia sul Nord-Italia, "Fino a venerdì, spiega Andrea Colombo di 3bMeteo, ampio soleggiamento e temperature fin verso i 22-24°C, con eccezione di nubi.

