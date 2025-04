Auto in fiamme nel cuore della Brianza | mezzo distrutto lungo intervento

Autovettura è stata completamente distrutta dalle fiamme nella serata di giovedì 10 aprile a Garbagnate Monastero. L'incendio, divampato intorno alle 22, ha richiesto un intervento di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto con squadre provenienti. Leccotoday.it - Auto in fiamme nel cuore della Brianza: mezzo distrutto, lungo intervento Leggi su Leccotoday.it Un'vettura è stata completamente distrutta dallenella serata di giovedì 10 aprile a Garbagnate Monastero. L'incendio, divampato intorno alle 22, ha richiesto undi soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del Fuoco, giunti prontamente sul posto con squadre provenienti.

