L’esercito Usa si riprende le basi di Panama | cosa prevede l’accordo

Washington, 11 aprile 2025 – Gli Stati Uniti riprendono il controllo delle exmilitari a. Secondo un accordo tra lo Stato dell’America centrale e l’amministrazione Usa, che l’agenzia Afp dice di aver visionato, a Washington viene concesso di schierare truppe nel Paese, scopo di “addestramento” ed “esercitazione”. Non potranno essere costruite nuovemastatunitense può insediarsi nelle strutture già presenti, alcune costruite proprio dagli americani quando decenni fa occuparono la zona del Canale. US Secretary of Defense Pete Hegseth (R) talks withCanal Administrator Ricaurte Vasquez during a visit to the Miraflores locks of theCanal inCity on April 8, 2025. (Photo by MARTIN BERNETTI / AFP) Sarebbe giàfatta, stando a quanto dichiarato da Donald Trump in una riunione di governo.