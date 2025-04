Gioco del Lotto la fortuna bacia Roma e Civitavecchia | vincite oltre 42mila euro

Leggi su Ilfaroonline.it

, 11 aprile 2025-Lazio a segno con il. Nel concorso di giovedì 10 aprile 2025, come riporta Agipronews, sono state centrate treper un totale di: a, in provincia di, il colpo più alto di giornata, da 22.500, grazie a un terno sulla ruota di Napoli, a cui si aggiunge un altro terno da 9mila, entrambi in via Terme di Traiano. Vinti 10.500con un terno ‘Oro, due ambi ‘Oro’ e un ambo in via Orazio Amato. L’ultimo concorso delha distribuito premi per 4,7 milioni diin tutta Italia, per un totale di383,6 milioni didall’inizio del 2025.10e: acolpo da 30milaIl 10epremia il Lazio. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, centrato un 8 Oro da 30milain via Renato Fucini.