Lanotiziagiornale.it - Missione di Meloni a Washington. Le opposizioni: “Dica se comprerà armi e gas”

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Cosa andrà a dire, o meglio, a pietire la premier Giorgiadal presidente statunitense Donald Trump? A che titolo incontrerà tycoon? Cosa è disposta a mettere sul piatto pur di scongiurare quei dazi che ora sono congelati, ma che potrebbero riprendere vita da un giorno all’altro, data l’instabilità di The Donald? Tutte domande – più che lecite – che lehanno rivolto ieri al governo. Tanto da arrivare a ribadire che la premier deve presentarsi al Parlamento – prima di volare a– e riferire qual è lo scopo di unache rischia di allontanare ancora di più l’Italia dal resto dell’Ue, proprio nel momento in cui sarebbe richiesta la massima unità.“Qual è la strategia sui dazi?deve venire in aula”“Abbiamo chiesto che prima della visita a Trump e durante l’esame del Def la premiervenga in aula”, ha spiegato ieri il capogruppo M5s Riccardo Ricciardi al termine della conferenza dei capigruppo alla Camera, “Abbiamo chiesto la scorsa settimana un’informativa sui dazi: il momento è così grave chenon può continuare a dire che ‘va tutto bene e non ci dobbiamo preoccupare’”, ha aggiunto il pentastellato.