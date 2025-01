Biccy.it - Valerio Scanu: “Gli ultimi 8 anni solo in Rai, da quando ho pestato i piedi a Maria De Filippi”

Leggi su Biccy.it

questa settimana ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair dove ha spiegato perché ha accettato di partecipare a Ora O Mai Più, ha parlato diDee di This Is Me e confessato perché ha deciso di rallentare con la musica. “Ho rallentato con la produzione della musica perché la discografia di oggi non mi rappresenta. Non a caso, ho scelto di non presentarmi a Sanremo nonostante abbia pronti due album di inediti. . Mi sono reinventato molte volte, ma la musica è sempre stata il mio punto fermo. Oggi guadagno, infatti, dalla musica e dalla televisione, visto che spesso vengo chiamato nonper cantare ma per commentare argomenti inerenti alla mia area di competenza“.De, le parole di“Durante la conferenza ho detto di aver calalle persone sbagliate, è vero.