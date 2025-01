Il sindaco non chiude le scuole per la neve raffiche di insulti e minacce sui social | il caso a San Giorgio a Cremano

Leggi su Open.online

«Par a capocchia o fra spero ca t sparn». Questo è solo uno e certamente non il più violento deglisubiti daZinno,di Sanper la decisione di nonre leoggi, lunedì 13 dicembre, nonostante l’allerta meteo gialla in Campania. Sulla regione sferzano forti venti e la cima del Vesuvio si è tinta di bianco, ma nel Comune dell’hinterland napoletano gli istituti sono regolarmente aperti. Nonostante la rabbia di molti studenti che hanno riversato le loro ingiurie sui profilidel primo cittadino. GliomofobiC’è chi usa epiteti omofobi e chi gli augura la morte. Qualcuno scrive bestemmie e altri si limitano a dire che ilnon sa fare il proprio lavoro. Tutto in dialetto e tutto documentato da un post su Facebook del primo cittadino che illustra la situazione.