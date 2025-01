Laprimapagina.it - “From Ground Zero”: il film palestinese nella short list degli Oscar 2025

Ilha conquistato un postoprestigiosaper gli. Distribuito in Italia da Revolver, la pellicola è stata inclusa tra le quindici selezioni annunciate dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences.Con un punteggio del 96% su Rotten Tomatoes, ilsi posiziona tra i favoriti per le nomination ufficiali, che saranno annunciate il 19 gennaio. La cerimoniasi terrà il 2 marzoal Dolby® Theatre di Hollywood.Il distributore italiano Paolo Maria Spina commenta: “Essereè un grande riconoscimento. Il distributore nordamericano, WaterMelon Pictures, ha svolto un lavoro eccellente, portando ila una calorosa accoglienza, come al festival di Palm Springs.”è un’antologia di 22 cortometraggi che alternano documentario e finzione poetica.