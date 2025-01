Gli incendi di Los Angeles visti dallo spazio | così i satelliti della Nasa e dell’Esa guidano i soccorritori – Il video

Leggi su Open.online

Si vedono anchei vastiche da giorni colpiscono la California. Le fiamme sono monitorate in tempo reale dai, del Noaa (l’Agenzia americana di studi oceanografici e atmosferici) e dell’Agenzia spaziale europea. Il monitoraggio dall’alto deglipermette non solo di guidare le attività dei, ma anche di prevederne l’evoluzione in base ai venti e alla scarsità record di precipitazioni registrata nei mesi scorsi. Il bilancio (ancora provvisorio) degliin California è di 5 morti e oltre 150mila persone sfollate. A guidare le fiamme, spiega il Servizio meteorologico nazionale Nws, sono i forti venti tipici in questo periodo in queste partiCalifornia che soffiano dalle montagne verso il mare e la grave siccità dei mesi scorsi.