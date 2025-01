Zonawrestling.net - WWE: CM Punk e Kieran Culkin protagonisti di un video esclusivo della premiere di Raw su Netflix

ha vissuto una serata memorabile ai Golden Globes il 5 gennaio, dove ha portato a casa il premio come Miglior Attore Non Protagonista per la sua interpretazione di Benji in A Real Pain. Manon si è fermato lì: ha continuato i festeggiamenti partecipando alladi Raw sula sera successiva a Los Angeles.è stato al centro dell’evento e ha condiviso un momento memorabile con nientemeno che CM.Dopo la vittoria dicontro Seth Rollins nel Main Event, la WWE ha condiviso una clip che mostrava i due mentre interagivano., chiaramente entusiasta di incontrare, ha ammesso di essere un grande fan. I due si sono stretti la mano, eha chiesto adel suo recente premio.“Ho appena vinto un Golden Globe,” ha dettosorridendo, spiegando di essere venuto a Raw per festeggiare.