Avellino-Monopoli un' altra finale per il sogno | Biancolino tra dubbi e scelte

Avellino si prepara a vivere la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. In un Partenio-Lombardi tutto esaurito, la squadra di Raffaele Biancolino attende il Monopoli, terza forza del girone e formazione con la miglior difesa del torneo. I. Today.it - Avellino-Monopoli, un'altra finale per il sogno: Biancolino tra dubbi e scelte Leggi su Today.it Tre gare alla fine, una vetta da difendere. L’si prepara a vivere la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C. In un Partenio-Lombardi tutto esaurito, la squadra di Raffaeleattende il, terza forza del girone e formazione con la miglior difesa del torneo. I.

