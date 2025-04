Disturbi digestivi e gastrointestinali come proteggere lo stomaco in primavera

Disturbi di stomaco nelle stagioni di passaggio, come appunto la primavera, ecco che compare chiaramente come occorra fare attenzione a gonfiore, pesantezza o acidità di stomaco, oltre ad alterazioni dei ritmi intestinali.Quasi due persone su tre ne soffrono, stando ad uno studio condotto da Human Highway per Assosalute. Dall’analisi emerge che il 50% di chi soffre di Disturbi digestivi sperimenta addirittura tre o più sintomi, e tra le cause principali troviamo lo stress, le cattive abitudini alimentari e i falsi miti a tavola, ancora oggi molto diffusi. come comportarsi? Ecco qualche semplice regola.Donne più a rischioDai dati raccolti da Human Highway emerge come i Disturbi gastrointestinali, soprattutto quelli legati a una cattiva digestione, siano sempre più diffusi. Dilei.it - Disturbi digestivi e gastrointestinali, come proteggere lo stomaco in primavera Leggi su Dilei.it Ci siamo. Cominciano le gite fuori porta, prendono il via gli stravizi delle feste, si punta sui picnic. Se aggiungete a questi fattori piacevoli l’aumento orami acclarato deidinelle stagioni di passaggio,appunto la, ecco che compare chiaramenteoccorra fare attenzione a gonfiore, pesantezza o acidità di, oltre ad alterazioni dei ritmi intestinali.Quasi due persone su tre ne soffrono, stando ad uno studio condotto da Human Highway per Assosalute. Dall’analisi emerge che il 50% di chi soffre disperimenta addirittura tre o più sintomi, e tra le cause principali troviamo lo stress, le cattive abitudini alimentari e i falsi miti a tavola, ancora oggi molto diffusi.comportarsi? Ecco qualche semplice regola.Donne più a rischioDai dati raccolti da Human Highway emerge, soprattutto quelli legati a una cattiva digestione, siano sempre più diffusi.

Disturbi digestivi e gastrointestinali, come proteggere lo stomaco in primavera. Covid-19 e sintomi gastrointestinali: quando compaiono e come curarli. ‘Influenza intestinale’: attenzione, può lasciare ‘strascichi’ pesanti fino a 5 anni. Disturbi gastrointestinali: ne soffrono 9 italiani su 10. I sintomi più diffusi e i rimedi di automedicazione. Posso assumere per molto tempo i farmaci per la protezione dello stomaco?. Dispepsia, una diagnosi difficile. Ne parlano su altre fonti

Disturbi della digestione: colpiti due italiani su tre, i falsi miti e come combatterli - I problemi gastrointestinali come gonfiore, pesantezza e acidità sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani e la popolazione femminile ... (ilsole24ore.com)

Disturbi digestivi: sintomi, rimedi e consigli per prevenirli - Dal gonfiore alla stitichezza, dal reflusso all’acidità di stomaco: i fastidi digestivi colpiscono sempre più italiani, con un’incidenza che cresce in particolare tra donne e giovani adulti. I dati su ... (farmacista33.it)

Disturbi digestivi, stress e alimentazione errata le cause - Con l’arrivo della Pasqua e le tradizionali tavolate in famiglia, in molti si preparano ad affrontare abbondanti pranzi e cene che, purtroppo, possono causare fastidi digestivi. Che si tratti di gonfi ... (italiasalute.it)