Conte chiama Schlein e le propone Fico Poi tratta con De Luca per Costa

Luca è il suo stesso partito. Non sono passate neanche ventiquattro ore dalla decisione dei giudici, che Antonio Misiani, commissario regionale del Pd in Campania, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, incontra Roberto Fico, il nome sponsorizzato da Giuseppe Conte. Considerando che parliamo di un incontro voluto da un fedelissimo della segretaria, è chiaro che si tratta di una strategia imposta da Roma. Nel pomeriggio di ieri, riferiscono fonti interne al Nazareno, il presidente del Movimento avrebbe chiamato Elly Schlein, chiedendole di blindare il nome proposto dai 5 Stelle. «Adesso – avrebbe detto l'ex premier all'alleata – possiamo chiudere la partita e anticipare il centrodestra». Pochi minuti dopo, attraverso una nota, a dir poco telecomandata, il responsabile economia dem, dunque, esorta i suoi a prendere atto della sentenza della Corte: «Il nostro obiettivo - scrive - è la costruzione di una coalizione progressista che unisca tutte le forze politiche e civiche alternative alla destra, sul modello dell'alleanza che nel 2021 ha portato alla vittoria a Napoli e sulla base della condivisione di un programma di governo». Iltempo.it - Conte chiama Schlein e le propone Fico. Poi tratta con De Luca per Costa Leggi su Iltempo.it Altro che Consulta, a far fuori Deè il suo stesso partito. Non sono passate neanche ventiquattro ore dalla decisione dei giudici, che Antonio Misiani, commissario regionale del Pd in Campania, insieme al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, incontra Roberto, il nome sponsorizzato da Giuseppe. Considerando che parliamo di un incontro voluto da un fedelissimo della segretaria, è chiaro che sidi una strategia imposta da Roma. Nel pomeriggio di ieri, riferiscono fonti interne al Nazareno, il presidente del Movimento avrebbeto Elly, chiedendole di blindare il nome proposto dai 5 Stelle. «Adesso – avrebbe detto l'ex premier all'alleata – possiamo chiudere la partita e anticipare il centrodestra». Pochi minuti dopo, attraverso una nota, a dir poco telecomandata, il responsabile economia dem, dunque, esorta i suoi a prendere atto della sentenza della Corte: «Il nostro obiettivo - scrive - è la costruzione di una coalizione progressista che unisca tutte le forze politiche e civiche alternative alla destra, sul modello dell'alleanza che nel 2021 ha portato alla vittoria a Napoli e sulla base della condivisione di un programma di governo».

