Pechino Express su Sky e NOW | la tappa dei Sette Mostri spinge la corsa verso il Nepal

Sette Mostri”, la prova sul cibo tipico locale ben poco apprezzato in base ai gusti occidentali, anche quest’anno ha rappresentato uno scoglio durissimo per le coppie di Pechino Express. La tappa di ieri – la sesta di questo viaggio “Fino al tetto del mondo” – è stata ricca di sorprese (più o meno gradite), a partire proprio dalla prova più temuta dai viaggiatori e tra le più amate dal pubblico, che come sempre è stata indigesta per tutti. Di corsa per 233 chilometri partendo da Chiang Mai in direzione Tha Ton, sosta intermedia a Mae Rim, ben due Libri Rossi e soprattutto la prova meno attesa di tutte: la sesta puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia è stata faticosissima e piena di colpi di scena, e si è conclusa con un finale inatteso. Ancora una volta primi al traguardo i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, e a loro è toccato un ballottaggio per l’eliminazione a sorpresa: da una parte Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, dall’altra le Sorelle Samanta e Debora Togni, la scelta è ricaduta proprio su queste ultime, graziate però dalla busta nera che nascondeva al suo interno l’esito di tappa non eliminatoria. Digital-news.it - Pechino Express su Sky e NOW: la tappa dei Sette Mostri spinge la corsa verso il Nepal Leggi su Digital-news.it Tradizione rispettata: i “”, la prova sul cibo tipico locale ben poco apprezzato in base ai gusti occidentali, anche quest’anno ha rappresentato uno scoglio durissimo per le coppie di. Ladi ieri – la sesta di questo viaggio “Fino al tetto del mondo” – è stata ricca di sorprese (più o meno gradite), a partire proprio dalla prova più temuta dai viaggiatori e tra le più amate dal pubblico, che come sempre è stata indigesta per tutti. Diper 233 chilometri partendo da Chiang Mai in direzione Tha Ton, sosta intermedia a Mae Rim, ben due Libri Rossi e soprattutto la prova meno attesa di tutte: la sesta puntata dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia è stata faticosissima e piena di colpi di scena, e si è conclusa con un finale inatteso. Ancora una volta primi al traguardo i Medagliati Jury Chechi e Antonio Rossi, e a loro è toccato un ballottaggio per l’eliminazione a sorpresa: da una parte Cineasti Nathalie Guetta e Vito Bucci, dall’altra le Sorelle Samanta e Debora Togni, la scelta è ricaduta proprio su queste ultime, graziate però dalla busta nera che nascondeva al suo interno l’esito dinon eliminatoria.

Pechino Express 2025: un viaggio epico tra Filippine, Thailandia e Nepal, in esclusiva su Sky e NOW. Pechino Express, arrivano i "Sette Mostri": la prova più attesa? Le anticipazioni. Pechino Express su Sky e NOW: la tappa dei Sette Mostri spinge la corsa verso il Nepal. Cibo estremo, colpi di scena e due Libri Rossi: domani a Pechino Express tornano i famigerati Sette Mostri!. Pechino Express 2025, quinta tappa con Elettra Lamborghini stasera su Sky e NOW: la gara si accende. Pechino Express 2025 in tv e in streaming: dove vedere le puntate su Sky e NOW. Ne parlano su altre fonti

Scopriamo tutto quello che è successo nella puntata di Pechino Express 2025 di ieri sera, giovedì 10 aprile - Il riassunto di che cosa è successo nella sesta puntata di Pechino Express 2025 di giovedì 10 aprile 2025: sfide, gara, eliminati, i vincitori e la classifica. (gazzetta.it)

Chi resisterà ai Sette Mostri? Pechino Express si prepara alla tappa più estrema della stagione - Tornano i Sette Mostri! A Pechino Express 2025 la sfida più temuta è servita. Ecco cosa succede nella puntata del 10 aprile su Sky e NOW. (alfemminile.com)

Pechino Express 2025 - Fino al Tetto del Mondo, le Anticipazioni della sesta puntata in onda Stasera - Ecco tutte le Anticipazioni dettagliate della sesta puntata di Pechino Express - Fino al Tetto del Mondo, in onda stasera giovedì 10 aprile 2025, su Sky e in streaming solo su NOW. (msn.com)