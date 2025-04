Bergamonews.it - Metalmeccanici in sciopero anche ad aprile: “Ancora nessuna disponibilità ad aprire il confronto sul contratto”

Leggi su Bergamonews.it

una volta a braccia incrociate: i lavoratoridi Bergamo, insieme ai colleghi di tutta Italia, sciopereranno per manifestare contro la posizionedi Federmeccanica che blocca le trattative per il rinnovo delnazionale di lavoro.Altre 8 ore che in provincia di Bergamo si attueranno in modo articolato a seconda delle aziende.Nelle aziende più grandi, a partire da giovedì 10è iniziata l’astensione di 8 ore, proclamando pacchetti di 2 ore con modalità definite e comunicate unitariamente dalla Rsu di ogni azienda. In quelle più piccole, e senza Rsu, le segreterie territoriali definiranno prossimamente le modalità di effettuazione delle 8 ore di.In tutte le fabbriche, comunque, resta confermato il blocco degli straordinari e di tutte le flessibilità.