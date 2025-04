Cultweb.it - Cose’è la Sclerosi Laterale Amiotrofica diagnosticata all’attore di Grey’s Anatomy Eric Dane?

, noto per i suoi ruoli in “” e “Euphoria”, ha annunciato in esclusiva a People di essere stato diagnosticato con la(SLA), una malattia neurodegenerativa rara e progressiva. Nonostante la diagnosi, l’attore 52enne ha espresso gratitudine per il supporto della sua famiglia e ha dichiarato l’intenzione di continuare a lavorare, incluso il ritorno sul set di “Euphoria” per la terza stagione. La SLA, conosciuta anche come malattia di Lou Gehrig, colpisce i motoneuroni, portando a una progressiva perdita del controllo muscolare. Attualmente, non esiste una cura definitiva per la SLA, ma sono disponibili trattamenti che possono rallentarne la progressione e migliorare la qualità della vita dei pazienti.?Entriamo nel dettaglio. La(SLA o ALS in inglese) è una malattia neurodegenerativa progressiva che colpisce i motoneuroni, le cellule nervose responsabili del controllo dei muscoli volontari.