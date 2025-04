Furti in appartamento un arresto e una denuncia

Furti in appartamento avvenuti a Torre del Greco lo scorso mese di gennaio: una persona arrestata e un'altra denunciata. Gli agenti del locale commissariato di polizia hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, nei confronti di un uomo di 42 anni residente nel quartiere Pianura di Napoli, mentre un'altra persona di 27 anni è stato denunciato. Le indagini erano state avviate a seguito della denuncia di due cittadini per altrettanti Furti nelle loro abitazioni avvenuti il 15 gennaio, quando i ladri si erano impossessati di 10.000 euro ed alcuni monili in oro del valore di circa 7.000 euro in un'abitazione e di 1.

