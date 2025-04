Il principe William e Kate Middleton sono stati paparazzati sulla neve a Courchevel nelle Alpi francesi con i figli Sulle pista da sci e in relax in baita

principe William e Kate Middleton si godevano qualche giorno di relax con i figli Sulle Alpi francesi. La fuga di primavera, un’occasione per approfittare dell’ultima neve disponibile, è stata resa possibile dalle lunghe vacanze scolastiche nel calendario dei loro tre figli. George, Charlotte e Louis, iscritti alla Lambrook School di Windsor, sono a casa da metà marzo e vi resteranno fino a dopo Pasqua.William e Kate in settimana bianca con i figliCome meta per la vacanza sulla neve William e Kate hanno scelto le Alpi francesi. Amica.it - Il principe William e Kate Middleton sono stati paparazzati sulla neve a Courchevel, nelle Alpi francesi, con i figli. Sulle pista da sci e in relax in baita Leggi su Amica.it Mentre re Carlo e la regina Camilla si preparavano per la visita di Stato in Italia – visita che si è appena conclusa e che ha avuto un grande successo, come si può vedere dalle foto – ilsi godevano qualche giorno dicon i. La fuga di primavera, un’occasione per approfittare dell’ultimadisponibile, è stata resa possibile dalle lunghe vacanze scolastiche nel calendario dei loro tre. George, Charlotte e Louis, iscritti alla Lambrook School di Windsor,a casa da metà marzo e vi resteranno fino a dopo Pasqua.in settimana bianca con iCome meta per la vacanzahanno scelto le

Non è facile vedere William e Kate con i figli sulla neve. Nuovi retroscena (da favola) sull'inizio dell'amore tra il principe William e Kate Middleton. Il principe William e il figlio George a Parigi allo stadio a tifare Aston Villa. E spunta una vacanza in Francia con Kate. Il segreto tra William a Kate Middleton il giorno del royal wedding. Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini. William e George allo stadio per PSG-Aston Villa alla partita di Champions League. Ne parlano su altre fonti

Kate Middleton, fuga segreta con William in Francia: le foto paparazzate nello chalet esclusivo con i tre figli - Non si vedeva in pubblico da settimane e già circolavano notizie sulla sua salute. Invece Kate Middleton è ricomparsa a sorpresa (e ... (msn.com)

Kate Middleton ricompare a sorpresa, fuga segreta con William e i bambini - Kate Middleton è stata sorpresa in Francia, in una località esclusiva, amata anche da Charlene di Monaco: la fuga segreta sulla neve. (dilei.it)

Kate Middleton: viaggio top secret con William e i bambini - Dopo settimane di silenzio e speculazioni, Kate Middleton è finalmente riapparsa. Nessun evento ufficiale, nessun comunicato a effetto: solo qualche ... (ilsipontino.net)