La Regione Campania assegna 350 mila euro al Comune di Alife per l’isola ecologica

Tempo di lettura: 2 minutiL’Amministrazione comunale del sindaco Fernando De Felice ottiene il finanziamento per la realizzazione di un’isolasul territorio comunale. Nell’ambito dei fondi concessi dallasulla scorta dello screening del fabbisogno di isole ecologiche da parte dei diversi comuni effettuata dalla VII Commissione permanente Ambiente, Energia e Protezione Civile del Consiglio regionale dellae dall’Ente d’Ambito Rifiuti di Caserta, la città diè risultata beneficiaria di un finanziamento di oltre 350per la costruzione dell’impianto per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti ingombranti differenziati, nel sito di via Perazzeta.Il progetto, piazzatosi al 15esimo posto su scala provinciale è stato seguito dal consigliere delegato all’Ambiente e all’Ecologia, Sisto Tartaglia, segnando un primo passo importante lo scorso mese di ottobre, quando ilha acquisito al proprio patrimonio un’area già parzialmente predisposta di circa 3000 metri quadrati; ora, a distanza di pochi mesi, arrivano anche le risorse necessarie per realizzaree garantire un servizio importantissimo all’intera cittadinanza.