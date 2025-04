Panorama.it - Perché Trump e gli Stati Uniti ce l’hanno con noi

Quali sono gli ostacoli che, secondo il governo degli, gli altri Paesi utilizzano per bloccare le merci Usa e giustificano quindi i dazi americani? La risposta è pubblicata in un librone di 397 pagine pubblicato il 31 marzo scorso e brandito dal presidente Donaldnella conferenza del 2 aprile. Intitolato «2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers of the President of the United States on the Trade Agreements Program», il testo contiene, Paese per Paese, le varie misure che le imprese americane considerano delle barriere al loro export. Dopo una breve introduzione, l’elenco parte dall’Algeria e termina con il Vietnam per un totale di 59 nazioni. All’Unione Europea, considera come un unico Paese, sono dedicate 34 pagine. Di seguito pubblichiamo alcuni stralci tratti dalla sezione riservata all’Unione europea IntroduzioneI beni e i servizi prodotti dagliincontrano comunque ostacoli persistenti nell’accesso e nel mantenimento dell’accesso a determinati settori del mercato dell’UE, il che limita le opportunità per i lavoratori e le imprese statunitensi di beneficiare del commercio transatlantico.