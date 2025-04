Riforestazione a Granaretto Di Genesio Pagliuca | Un progetto che viene da lontano

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 11 aprile 2025 – “È stato presentato ieri, giovedì 10 aprile, ildi(leggi qui). Denominato “Litorale Romano Centro Settentrionale”, è iniziato con noi negli anni della precedente amministrazione. Come per quanto riguarda la piscina: sono opere progettate da noi, fatte finanziare e appaltate da noi“. Lo dichiara in una nota stampa il capogruppo PD, Ezio Di.“In questo caso specifico – spiega il capogruppo – si tratta di un’iniziativa della Città Metropolitana di Roma Capitale, alla quale abbiamo contribuito individuando le aree d’intervento: questa di via Ghezzi ae l’altra di fronte al Borgo di Palidoro, lungo la via Aurelia.Nel caso di, si è scelto di intervenire in una zona compresa tra l’Autostrada A12 e il quartiere, dove negli anni numerosi incendi avevano distrutto la vegetazione esistente.