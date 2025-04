Sololaroma.it - Roma, rebus Hummels: spunta l’idea Mondiale per Club con il Borussia Dortmund

Leggi su Sololaroma.it

Una delle notizie che ha più colpito l’ambiente, nelle ultime settimane, è stata la scelta di Matsdi dare l’addio al calcio giocato. Il tedesco ha disputato una stagione tra alti e bassi, sia dal punto di vista delle prestazioni che della condizione fisica, ed ha deciso di non prolungare il suo contratto con i giallorossi, optando perdel ritiro. Il classe 1988 sembrava dover vivere questi ultimi mesi con i capitolini come l’ultima tappa della sua carriera, ma il futuro potrebbe riservagli un’ultima grande avventura in una piazza ben nota.Stando a quanto fatto trapelare da Tuttomercatoweb, infatti, ilstarebbe pensando di riportare alla propria corte il 36enne in vista delper. I gialloneri dovrebbero infatti sostituire l’infortunato Nico Schlotterbeck e desidererebbero regalare la passerella al loro ex capitano.