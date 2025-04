Cina | produzione vendite NEV registrano crescita robusta a gen-mar

Cina hanno registrato una produzione e vendite robuste nel primo trimestre del 2025, hanno mostrato oggi i dati del settore. La produzione di NEV e' aumentata del 50,4% su base annua, raggiungendo i 3,18 milioni di unita' nei primi tre mesi, secondo la China Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Durante il periodo, le vendite di NEV sono aumentate del 47,1% anno su anno, raggiungendo 3,08 milioni di unita', pari al 41,2% delle vendite totali di veicoli nel periodo, secondo i dati della CAAM. Agenzia Xinhua

