Star Trek | l’ultima frontiera dell’umanità

Spazio, ultima..La sera dell’otto settembre 1966 nelle case americane la voce del Capitano James Kirk invita il pubblico a imbarcarsi in un’avventura nel cosmo, alla ricerca di nuove forme di vita e nuove civiltà. Inizia così il mito di, una delle serie sci-fi più amate e longeve, capace di trascendere il mero ruolo di intrattenimento e di farsi portatrice di una vena critica della società americana.Sono trascorsi oltre cinquant’anni dalla prima puntata di. Anni durante i quali la Flotta Stellare e la Federazione Unita dei Pianeti hanno vissuto innumerevoli avventure, conquistando il grande schermo ma rimanendo sempre fedeli al proprio spirito di esplorare non solo lo spazio, ma anche il nostro presente.Nuovi, strani mondiJames T. Kirk, il capitano della prima Enterprise televisiva – © Paramount/ViacomRipensando all’esordio di, sembra impossibile che una serie avesse osato sfidare la società americana del periodo, in uno dei momenti più delicati della seconda metà del ‘900.