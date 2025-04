Geppi Cucciari e Mahmood a Splendida Cornice | il duetto sulla Sardegna emoziona VIDEO

Splendida Cornice 2025 si è chiuso con l’interpretazione di Spunta la luna dal monte da parte di Mahmood, intervallata da un monologo di Geppi Cucciari sulla Sardegna. I due hanno poi dato vita all’ultima strofa del brano; mentre Mahmood cantava le parole in sardo, Cucciari traduceva in italiano. Alla fine, un abbraccio.la pelle d’oca per questa esibizione di Geppi e Mahmood bellissimo momento #SplendidaCornice pic.twitter.com/wwCxsbTkI5— Francesca (@cielodiperle) April 10, 2025Il monologo inizia così“Se vieni da un’isola, come noi, cambiare regione è un viaggio, un volo, oppure un traghetto strapieno che parte alla sera tardi, molto tardi, molto lento”A seguito Mahmood, con la prima strofa del brano in italiano, seguita da un altro intervento di Cucciari“Nessun uomo è un’isola, ma a volta l’isola diventiamo noi. Cinemaserietv.it - Geppi Cucciari e Mahmood a Splendida Cornice: il duetto sulla Sardegna emoziona (VIDEO) Leggi su Cinemaserietv.it 2025 si è chiuso con l’interpretazione di Spunta la luna dal monte da parte di, intervallata da un monologo di. I due hanno poi dato vita all’ultima strofa del brano; mentrecantava le parole in sardo,traduceva in italiano. Alla fine, un abbraccio.la pelle d’oca per questa esibizione dibellissimo momento #pic.twitter.com/wwCxsbTkI5— Francesca (@cielodiperle) April 10, 2025Il monologo inizia così“Se vieni da un’isola, come noi, cambiare regione è un viaggio, un volo, oppure un traghetto strapieno che parte alla sera tardi, molto tardi, molto lento”A seguito, con la prima strofa del brano in italiano, seguita da un altro intervento di“Nessun uomo è un’isola, ma a volta l’isola diventiamo noi.

