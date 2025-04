La cantautrice barese Kyoto tra i 16 finalisti del concorso Musicultura 2025 | il 24 aprile in concerto su Rai Radio 1

Musicultura svela i nomi dei 16 artisti finalisti della XXXVI edizione del prestigioso concorso che, nell’ambito della canzone popolare e d’autore italiana, valorizza la creatività artistica giovanile e favorisce un ricambio generazionale all’insegna del merito e della trasparenza.Sono tanti. Baritoday.it - La cantautrice barese Kyoto tra i 16 finalisti del concorso Musicultura 2025: il 24 aprile in concerto su Rai Radio 1 Leggi su Baritoday.it svela i nomi dei 16 artistidella XXXVI edizione del prestigiosoche, nell’ambito della canzone popolare e d’autore italiana, valorizza la creatività artistica giovanile e favorisce un ricambio generazionale all’insegna del merito e della trasparenza.Sono tanti.

La cantautrice barese Kyoto tra i 16 finalisti del concorso Musicultura 2025: il 24 aprile in concerto su Rai Radio 1. «Limes Limen», EP d'esordio per la cantautrice e producer barese Kyoto. Ne parlano su altre fonti

La cantautrice barese Kyoto tra i 16 finalisti del concorso Musicultura 2025: il 24 aprile in concerto su Rai Radio 1 - Si esibirà il 24 aprile in concerto a Recanati in diretta su Rai Radio 1. Ospiti della serata Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello ... (baritoday.it)