Ilgiorno.it - Calcioscommesse, indagati 12 calciatori di Serie A: coinvolti Fagioli, Tonali, Florenzi, McKennie, Zaniolo, Bellanova, Ricci e Di Maria (e altri ancora)

Milano – Ci sarebbero anche 12diA tra gliper un presunto giro di scommesse clandestine, anche attraverso piattaforme online, emerso da un'indagine della Guardia di finanza di Milano. Tra i nomi deiiscritti per aver scommesso illecitamente figurano quelli eccellenti di Nicolò, Sandro, Weston, Raoul, Angel Die Nicolò. Alcuni di loro erano già finiti nell’inchiesta della Procura di Torino. CALCIO: SCOMMESSE; 7, ANCHE 4 GIOCATORI JUVE INCHIESTA TRA PARMA E TORINO, UN GIRO DI DIVERSI MILIONI DI EURO- Due scarpe da calcio accanto ad un pallone: una metafora fotografica per comunicare le recenti vicende giudiziarie che stanno coinvolgendo dirigidenti di varie squadre italiane in relazione allo svolgimento del campionato.