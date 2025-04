Metropolitanmagazine.it - Perché i jeans cargo sono il must have del momento (e perché stanno bene proprio a tutti)

Non potevano mancare nell’armadio di qualsiasi adolescente tra la fine degli anni ’90 e 2000, ed ora sembrano avere di nuovo giustizia. Il’ispirazione perfetta per questa primavera, da abbinare sia in maniera vintage, che in modo più moderno. Comodi, ampi e proposti veramente in qualsiasi maniera, questo tipo dici fa capire che, nonostante alcune voci di corridoio, gli skinny a vita bassa nonancora pronti per il grande ritorno.avere un paio dinell’armadio?Che siano più ad effetto baloon, o più ampi sul fondo, quesicomodissimi per tanti motivi. In primis,hanno tantissime tasche, elemento sottovalutato quando si tratta di pantaloni. Secondo, oltre alle infinite combinazioni di lavaggi del denim, li possiamo trovare anche in altri colori.