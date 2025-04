Scommesse sui siti illegali indagati 12 calciatori di Serie A Da Fagioli a Tonali fino a Di Maria | i nomi dei coinvolti

Leggi su Open.online

Sono 12 idinell’inchiesta, condotta dai pm milanesi Paolo Filippini e Roberta Amadeo. La guardia di finanza di Milano ha sequestrato oltre un milione e mezzo di euro a cinque persone e a una società per «esercizio abusivo di attività di gioco e, riciclaggio e responsabilità amministrativa degli enti». Notificati anche «decreti di fissazione di interrogatorio preventivo» davanti al gip, dopo la «richiesta di applicazione» dei domiciliari per i cinque. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera nessuno dei giocatori interessati si è mai «venduto» le partite, anzi qualcuno ha giocato per lo più su altre discipline. Le attività risalgono tra dicembre 2021 e ottobre 2023 e nemmeno per arricchirsi ma per passare il tempo. In base ai cellulari sequestrati nell’ottobre 2023 dalla GdF di Torino al centrocampista del Milan e della nazionale Sandro(oggi al Newcastle) e al centrocampista della Juventus Nicolò(oggi alla Fiorentina) diversi campioni hanno arricchito, semmai, le tasche dei due gestori di piattaformedionline (Tommaso De Giacomo e Patrick Fizzera), aiutati dai tre amministratori (Antonio Scinocca, Antonio Parise e Andrea Piccini) di una gioielleria milanese che serviva com banca del sistema.