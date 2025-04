TNA | Mike Santana e gli Hardy Boys affronteranno Mustafa Ali e i Nemeth a Unbreakable

Unbreakable.È stato confermato un match a sei uomini che promette scintille. Durante l'episodio del 10 aprile di iMPACT, la rivalità tra Mike Santana e il trio formato da Mustafa Ali, Nic Nemeth e Ryan Nemeth ha raggiunto un nuovo livello. La TNA ha così ufficializzato l'incontro: Santana farà squadra con i TNA World Tag Team Champions, gli Hardy Boys, per affrontare Ali e i fratelli Nemeth a Unbreakable, il 17 aprile a Las Vegas.BREAKING: @SantanaProud teams with @MATTHardyBRAND & @JEFFHardyBRAND to take on @MustafaAliX and The Nemeth Brothers at #TNAUnbreakable LIVE on TNA+ on April 17 from the Cox Pavilion in Las Vegas, NV.Get tickets and be there LIVE: pic.twitter.com/ZDVaCcF6eb— TNA Wrestling (@ThisIsTNA) April 11, 2025 Ma non è nemmeno la parte più folle della serata.

