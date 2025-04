Lookdavip.tgcom24.it - Primavera ai Tropici: le vip si mettono in bikini

Per metterci agevolmente in costume nel Mar Mediterraneo c’è da aspettare ancora un po’. A volte però la voglia di tintarella è irrefrenabile e così molte star sfruttano le pause di lavoro per volare al caldo. Già tra febbraio e marzo, complici anche le vacanze di Carnevale, tante vip si erano concesse una pausa tropicale. In queste settimane altre famose hanno seguito l’onda, viaggiando verso ie. pubblicando le foto in costume. Ina DubaiElisabetta GregoraciUna vacanza a Dubai non è solo mare. La metropoli negli Emirati Arabi offre molto di più, tra ristoranti stellati, eventi esclusivi e shopping di lusso. Tante star amano trascorrere qui qualche giorno, anche più volte all’anno. Elisabetta Gregoraci è ormai un’habitué: la showgirl definisce la città la sua seconda casa.