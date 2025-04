Scontri fra tifosi durante Casertana-Foggia il processo non parte | udienza preliminare rinviata a novembre

Tutto ancora in stand by. A oltre un anno di distanza dagli scontri tra ultras avvenuti nel corso della partita tra Casertana e Foggia del 4 dicembre 2023 ancora non parte. Come riporta Casertanews, l'udienza preliminare inizialmente prevista per giovedì, è stata rinviata a causa di un legittimo impedimento.

TUTTI I NOMI. Scontri tra ultras durante Casertana-Foggia: slitta l’udienza preliminare per 14 imputati - Il gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Giovanna Riello, ha disposto il rinvio dell’udienza al prossimo 25 novembre. (casertace.net)

SCONTRI CASERTANA FOGGIA - I legali pugliesi ottengono il rinvio dell’udienza - 22:32:38 Nuovo rinvio per i disordini allo stadio Pinto per la gara di campionato Casertana-Foggia del quattro dicembre del 2023. Al gup Valerio Riello del tribunale di Santa Maria Capua Vetere sono g ... (casertafocus.net)