Ilgiornaleditalia.it - Al via il convegno "Sovraffollamento nelle carceri: è ancora emergenza"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Si è svolta a Roma a piazza Montecitorio presso Ceo for Life ilal via: È, ilpromosso dall’Associazione Uniti nel Fare presieduta da Renata Polverini, si è discusso del grave problema delitaliane. In a