Diamo spazio alla segnalazione di un nostro lettore: "Personalmente trovo vergognoso che ildiprenda inledei cittadini 70. .. E questa non è un'eccezione, bensì la regola. (segnalazione 30 gennaio - presa inil 10 aprile)".

Ravennatoday.it - La polemica: "Il Comune Ravenna prende in carico le segnalazioni dopo 70 giorni"

La polemica: "Il Comune Ravenna prende in carico le segnalazioni dopo 70 giorni".

Quanto guadagnano sindaco, assessori e consiglieri di Ravenna? Ancisi (LpRa): "Dal 2021 stipendi raddoppiati per la Giunta".

Emilia-Romagna, 2.500 evacuati. Il Cdm stanzia 20 milioni e dichiara lo stato di emergenza - Ciciliano: "Siamo nella fase di soccorso tecnico urgente, sono circa 1300 gli sfollati".

"Non ha speso i fondi stanziati per l'alluvione". Così affonda il candidato Pd in Emilia-Romagna.

Comitato No Bretella di Porto Fuori: "Non parteciperemo alla Commissione per discutere del progetto. Perché tanto tutto è già deciso".

Ocean Viking a Ravenna, il miracolo dello sbarco senza polemiche.