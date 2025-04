Today.it - Scommesse sui siti illegali, indagati 12 calciatori di Serie A: la gioielleria come "banca" per pagare i debiti

Leggi su Today.it

La guardia di finanza di Milano ha sequestrato 1.5 milioni di euro e chiesto gli arresti domiciliari per cinque persone, coinvolte in un giro disuweb illegale. Un nuovo caso in cui sarebbero coinvolti almeno 12diA e altri sportivi,per avere giocato.