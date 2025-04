Dayitalianews.com - Caltagirone, maxi sequestro di latticini e yogurt trasportati in frigoriferi non funzionanti

Leggi su Dayitalianews.com

Oltre 800 chili di, 100 litri di latte fresco e 500 vasetti didestinati alla mensa scolastica per bambini viaggiavano in condizioni igienico-sanitarie inadeguate. È quanto emerso durante un controllo eseguito dalla Polizia di Stato, con il supporto della Polizia Stradale del Distaccamento di, lungo la strada statale 417.Gli agenti hanno fermato il conducente per un accertamento di routine e, una volta ispezionato il mezzo, in collaborazione con il personale dell’ASP di, hanno scoperto che l’intero carico alimentare era stipato in un frigorifero fuori uso. Una grave violazione, considerato che la merce era destinata in gran parte alla mensa di una scuola elementare di, e quindi a bambini in età scolare.Pertanto, a tutela della salute dei consumatori, i prodotti sono stati sequestrati dagli agenti della Polizia Stradale in quanto dichiarati non più commestibili.