Lanazione.it - Nasce “Arezzo blu cosplay”

Leggi su Lanazione.it

, 11 aprile 2025 – Sabato 3 maggio, dalle 11 alle 23, il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola si trasformerà in un universo parallelo fatto di colori, costumi, musica, creatività e tanta voglia di stare insieme. Arriva la prima edizione diBLU, una manifestazione unica nel suo genere che segna i 10 anni dell’Associazione Autismocon un linguaggio giovane, divertente e aperto a tutti. Non è solo una festa. È l’inizio di qualcosa di nuovo.Blunon è solo un evento, ma l’avvio di un percorso innovativo che unisce cultura pop, espressione personale e comunità. Un modo alternativo per abbattere barriere invisibili, costruire legami e lanciare un messaggio forte: ognuno ha il diritto di brillare per ciò che è. In programma: • Garaaperta a tutti • Live music e performance dal vivo con musica dei Cartoni Animati • Incontri con fumettisti, doppiatori, illustratori • Spazio giochi, talk, attività per tutte le età • Ospiti speciali, sorprese e tanto divertimento! Dedicato a chi ama i fumetti, ai gamer, agli appassionati di anime, a chi vive in costume e a chi sogna di farlo.