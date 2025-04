Centri in Albania il governo ci riprova | partita la nave Libra con 40 migranti a bordo

partita da Brindisi la nave della Marina militare Libra con a bordo 40 migranti, diretti a Gjader in Albania, dopo l'approvazione del decreto che ha consentito il trasferimento non solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione, trasformando i Centri albanesi (finora vuoti) in cpr. Leggi su Fanpage.it da Brindisi ladella Marina militarecon a40, diretti a Gjader in, dopo l'approvazione del decreto che ha consentito il trasferimento non solo dei richiedenti asilo intercettati in mare, ma anche degli irregolari destinatari di un provvedimento di espulsione, trasformando ialbanesi (finora vuoti) in cpr.

